Bir dönemlerin ünlü dansçısı Orhon, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. Dansçılığın yanı sıra oyunculukta yapan Türk sanatçı kariyerine 3.5 yaşında klasik bale eğitimi alarak başladı.

Ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarına devam ederek bale eğitimini ilerletti. Devlet Balesi kadrosunda görev alarak profesyonel bale kariyerini sürdürdü.

Çocukluk yaşta başladığı bu kariyerin yanı sıra eğitim hayatında Orhon, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Özel Hayatı

Kendi gibi ünlü olan oyuncu ve sunucu Süheyl Uygur ile 1995 yılında hayatını birleştiren Orhon Robyn, Lara Zeynep ve Ayşe Alkış adında üç çocuğu bulunmaktadır.

Kendi Akademisini Kurdu

2007 yılında Burçin Orhon Dans Akademisi adını taşıyan bir dans okulu açarak öğrenci yetiştirmeye başladı.

“Bir Yıl Boyunca Kendimi Hasta Sandım”

Son dönemlerde yaşadığı doktoru tarafından 11 yıl önce Alzheimer tanısı konulduğunu, ancak bu teşhisin doğru olmadığının sonradan anlaşıldığını ve hayatının olumsuz olarak değiştini açıklayan Türk sanatçı şu sözlerle dile getirdi;

Orhon, “O dönem büyük bir hata yapıldı. Aslında Alzheimer değildim ama benzer belirtiler taşıyan bir rahatsızlığım vardı. Bir yıl boyunca kendimi hasta sandım, birtakım hazırlıklar yaptım. Gerçekler ortaya çıkınca çok sevindim ama bu süreç üzerimde derin izler bıraktı” dedi.