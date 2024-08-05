Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Değer Deniz, Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu. 39 yaşındaki müzisyen, kardeşi Orhan Deniz tarafından elleri arkadan bağlı ve boğulmuş halde bulundu.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Sıraselviler Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Değer Deniz’den iki gündür haber alamayan kardeşi Orhan Deniz, ablasının işe gitmediğini öğrenince endişelendi. Dün saat 21.00 sıralarında ablasının evine gelen Orhan Deniz, uzun süre kapı ziline bastı ancak yanıt alamadı. Bir çilingir çağırarak içeri giren Orhan Deniz, ablasının elleri bağlanmış ve cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin bulunduğu sokağı güvenlik şeridine alarak incelemelere başladı. İlk incelemelerde, Değer Deniz'in ellerinin telefon şarj kablosu ile bağlandığı ve bir çanta kayışıyla boğulduğu tespit edildi. Boğuşma izlerine de rastlayan polis, katil veya katillerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

DEĞER DENİZ KİMDİR?

Değer Deniz, yıllardır müzikle uğraşan bir sanatçıydı. 2012 yılında "Bekle" adlı bir albüm çıkarmış ve son yıllarda bir otelde çalıştığı öğrenilmişti. Metro grubunda gitar çalmış, geri vokal ve düzenlemeleri yapmıştı. Aynı zamanda Bez Bebek dizisinin jeneriğini yapmış ve seslendirmişti.

Ankara doğumlu olan Değer Deniz, 39 yaşındaydı. İlk enstrümanı mandolin olan Deniz, ortaokul sıralarında piyanoya, lisede ise gitara yöneldi. Ortaokul ve lisede birçok grupta solo gitarist, klavyeci ve vokalist olarak yer aldı. Senfonik trash metal'den country-alternatif müziğe, soft rock'tan ambient'a kadar birçok müzik türünü icra etti.

Üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'da Burak Terek'le birlikte "Metro" grubunu kuran Deniz, grupta solo gitarist olarak yer aldı. Albümlerine kendi besteleri ve aranjmanlarıyla katkıda bulundu. 11 şarkıdan oluşan ve EMI etiketiyle yayınlanan ilk solo albümü "Bekle", dikkat çekici şarkılarıyla müzik marketlerde yerini aldı. Albümün prodüktörlüğünü ve 9 şarkının düzenlemelerini Mayki üstlenirken, diğer iki şarkının düzenlemeleri Tunç Çakır ve Burak Irmak tarafından yapıldı.

Değer Deniz’in ani ve trajik ölümü, müzik dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.