Defne Akçakayalıoğlu, Lisans eğitimini Chicago Üniversitesi'nde bilişsel bilimleri üzerine tamamladı ve kısa süre öncesinde de Miami’deki Miller Tıp Fakültesi’nde göreve başlamıştı.
Defne Akçakayalıoğlu'nun babası Hasan Akçakayalıoğlu, TAB Gıda Yatırımları ve ilaç devi Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu üyeliğini yapıyordu.
Neden Öldü?
Bir aydır Miami'deki Miller Tıp Fakültesi'nde çalışan Defne Akçakayalıoğlu'nun ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi ABD'den bugün İstanbul'a getirilecek.
