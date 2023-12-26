Bin dokuz yüz seksenlerden buyana

Halkı talan edip yolana dedim

Diyorum bu millet artık uyana

O günden bugüne alana dedim

Paşa dediğimiz beyler hortumcu

Yeminler yalanmış hepsi vurguncu

Bu yüzden bitmiyor devletin borcu

Dağ olsa dayanmaz talana dedim

Milletim güvenmiş ordumuz diye

Rüşvetin adı var ama hediye

Aslanın kazancı mama kediye

Çoğaldı hırsızlar çalana dedim



Askere ayrıldı en büyük bütçe

Yiyenler güçlendi bakın gittikçe

Kırmanço revaçta yok oldu Türkçe

Meydanda savrulan yalana dedim

İşçiye köylüye verilsin haklar

Düzenbaz yutar ya nereye saklar

Bit olup büyüdü bakın yavşaklar

Kan verip de benzi solana dedim

Davul çalsan bile millet uyanmaz

İyiyi kötüyü sayanlar çok az

Hırsızlara kapı kilit dayanmaz

Akşamdan uyuyup kalana dedim

Âşık İdris size atar taşını

Ayırıyor kurusuyla yaşını

Eziyorlar garibanın başını

Vurgunla serveti bulana dedim

Yokluktan sararıp solana dedim