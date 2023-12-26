Bin dokuz yüz seksenlerden buyana 
    Halkı talan edip yolana dedim
    Diyorum bu millet artık uyana
    O günden bugüne alana dedim

    Paşa dediğimiz beyler hortumcu
    Yeminler yalanmış hepsi vurguncu
    Bu yüzden bitmiyor devletin borcu
    Dağ olsa dayanmaz talana dedim

    Milletim güvenmiş ordumuz diye
    Rüşvetin adı var ama hediye
    Aslanın kazancı mama kediye
    Çoğaldı hırsızlar çalana dedim
    
    Askere ayrıldı en büyük bütçe
    Yiyenler güçlendi bakın gittikçe
    Kırmanço revaçta yok oldu Türkçe
    Meydanda savrulan yalana dedim

    İşçiye köylüye verilsin haklar
    Düzenbaz yutar ya nereye saklar
    Bit olup büyüdü bakın yavşaklar
    Kan verip de benzi solana dedim

    Davul çalsan bile millet uyanmaz
    İyiyi kötüyü sayanlar çok az
    Hırsızlara kapı kilit dayanmaz
    Akşamdan uyuyup kalana dedim

    Âşık İdris size atar taşını
    Ayırıyor kurusuyla yaşını
    Eziyorlar garibanın başını
    Vurgunla serveti bulana dedim
    Yokluktan sararıp solana dedim 