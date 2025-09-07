A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü Daniele Santarelli, kariyerinde önemli başarılar elde etti.

8 Haziran 1981’de İtalya’nın Foligno kentinde doğan Santarelli, voleybola libero olarak başladı ve Serie B takımlarında forma giydi.

Teknik direktörlük kariyerinde 2018-2022 yılları arasında Hırvatistan’ı, ardından Sırbistan’ı çalıştırdı. 2022 Dünya Şampiyonası’nda Sırbistan ile altın madalya kazandı.

Aynı yıl Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başına geçen Santarelli, 2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadı. 2025 Dünya Şampiyonası’nda ise Türkiye’yi ilk kez finale çıkardı.

Kulüp düzeyinde ise Imoco Volley ile birçok şampiyonluk kazanan Santarelli, halen takımın başantrenörlüğünü sürdürüyor.

8 Ocak 1987 doğumlu olan Monica De Gennaro, İtalya Milli Takımı ve Imoco Volley’de libero olarak görev yapıyor.

2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları’nda forma giyen De Gennaro, 2014 Dünya Şampiyonası’nda en iyi libero seçildi.

2016-2017 sezonunda Imoco Volley ile CEV Şampiyonlar Ligi’nde final oynayarak gümüş madalya kazanan İtalyan oyuncu, aynı turnuvada en iyi libero ödülünü aldı.

2017 Dünya Grand Prix’sinde de hem gümüş madalya hem de en iyi libero ödülünü kazanan De Gennaro, İtalya’nın en tecrübeli isimleri arasında yer alıyor.

Dünya Şampiyonası finalinde Türkiye’yi çalıştıran Daniele Santarelli ile İtalya forması giyen eşi Monica De Gennaro, farklı cephelerde sahada yer alacak.