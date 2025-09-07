Yapılacak değişiklikler kapsamında mobil uygulama ve ATM üzerinden yapılan para transferlerinde belirli limitlerin üzerindeki işlemler için minimum 20 karakterlik açıklama zorunluluğu getirilecek.

En dikkat çeken özellik ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ev para transferlerinde 200 bin lira limitin üzerindeki işlemler için kullanıcının izahat vermesi zorunlu hale gelecek.

Değişiklik kapsamında mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden aynı kullanıcıya gün içerisinde yapılacak 200 bin lira ve üzerindeki toplam işlemler için en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girilmesi gerekecek.

Söz konusu uygulamayı ATM kanalına da taşıyacak bankalar, ATM aracılığıyla yapılacak para transferlerinde kullanıcının 'akıllı klavye' aracılığıyla para transferinin detaylarına yer verdiği açıklama girmesini zorunlu kılacak.