En az ilkokul mezunlarının da başvurabileceği alımlar, sağlık, eğitim, adalet ve yerel yönetimler başta olmak üzere birçok alanda yapılacak.

Adalet Bakanlığı’na 15 Bin Personel

Adalet Bakanlığı tarafından planlanan 20 bin personel alımı kapsamında ilk aşama tamamlandı. Ağustos ayında gerçekleştirilen 5 bin kişilik alımın ardından, geri kalan 15 bin personel alımının 2026 yılında yapılacağı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 Bin Kişi Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek personeli, güvenlik görevlisi, hizmetli, hasta bakıcı, çocuk ve yaşlı bakıcısı gibi farklı kadrolar için 4 bin personel alımı talebinde bulundu. Bu alım için Cumhurbaşkanlığı onayı bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 10 Bin Öğretmen Atayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık, 15 bin öğretmen atamasının ardından 10 bin öğretmen alımını AGS yöntemiyle gerçekleştirecek. Bakan Tekin, söz konusu atama duyurusunun 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden sonra yapılacağını belirtti.

6 Bin 344 İtfaiye Eri İçin Kadro Açıldı

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 30 büyükşehir belediyesinde yeni itfaiye eri kadroları oluşturuldu. Karar doğrultusunda, büyükşehirlerin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplam 6 bin 344 itfaiye eri alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 17 Bin Personel Alacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerdeki ihtiyaçları karşılamak için 17 bin sağlık personeli ve işçi alımı yapılacağını duyurdu. Memişoğlu, ilanların Cumhurbaşkanlığı onayına gönderildiğini ve kısa süre içinde yayımlanacağını söyledi.

KPSS 2025/2 ile 2 Bin Memur Alımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek KPSS 2025/2 yerleştirmeleri kapsamında kamuya 2 binden fazla memur alınacak. Başvurular 18 Aralık 2025’te başlayacak. Adaylar, lise mezunları için KPSS P94, ön lisans mezunları için KPSS P93 ve lisans mezunları için KPSS P3 puan türleriyle tercih yapabilecek.

54 Bin Personel Alımı İçin Süreç Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı’nın verdiği onayla birlikte kamuya 54 bin personel alımı sürecinin hız kazanması bekleniyor. İlgili kurumların başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detayların, önümüzdeki günlerde yayımlanacak ilanlarla netleşeceği ifade ediliyor.