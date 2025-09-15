17 yıldır balıkçılık yapan Numan Biçici, sezonun ilk günlerini değerlendirerek fiyatlar ve vatandaşların tercihleri hakkında gazetemize bilgi verdi.

“Bu Yıl Da Tezgahların Yıldızı Hamsi Oldu”

Biçici, sezonla birlikte Yozgatlıların en çok tercih ettiği balığın yine hamsi olduğunu vurgulayarak, “Sezon balıkları arasında hamsi, istavrit, uskumru, mezgit, çupra, levrek, alabalık ve somon var. Ancak müşterinin ilk tercihi her zaman hamsi oluyor” dedi.

Hamsiye Zam Yok

Numan Biçici, balık fiyatlarını değerlendirerek “Hamsinin kilosu geçen yıl 200 liraydı, bu yıl da aynı fiyattan satıyoruz hamsiye zam yok. Bu sene Palamut olmadığı için ağırlık Hamsi. Palamut bir sene olur, bir sene olmaz, bu sezon da yok” şeklinde konuştu.

Geçen Yıla Göre Fiyatlar Ne Kadar Değişti?

Türkiye genelinde balık fiyatlarına ekstra bir zam olmadığını söyleyen Biçici, Yozgat tezgâhlarındaki fiyatları şöyle sıraladı:

Alabalık 350 lira

Hamsi 200 lira

Uskumru 200 lira

Somun 350 lira

Mezgit 300 lira

Kaval 250 lira

17 yıldır bu meslekte olan Biçici, çupra ve levrekte geçen yıla kıyasla artış olduğunu belirterek, “Geçen sene çupra 400 liraydı, bu sene 500 lira. Ama bu zamdan çok piyasa dengesiyle alakalı. Uskumru ve mezgit de talep gören balıklar arasında. Biz vatandaşın alabileceği fiyatlarda balık satmaya çalışıyoruz” dedi.

“Sezon Bereketli Geçsin”

Türkiye genelinde balıkçılar, özellikle Karadeniz’de avlanan hamsiden umutlu. Uzmanlara göre, bu yıl hamsi avı geçen sezona göre daha dengeli seyredecek. Ancak palamut olmaması, hem fiyatları hem de çeşitliliği sınırlıyor. Numan Biçici ise Yozgat halkının balığa ilgisinin yüksek olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Ben 17 senedir buradayım, vatandaşımız balığı çok seviyor. Özellikle kış aylarında balık sofraların vazgeçilmezi. Biz de balık severlere elimizden geldiğince taze ve uygun fiyatlı balık sunmaya gayret ediyoruz.” Ayşe Baran- Hasan Toygar Avcı