Düğünden çıktıkları öğrenilen bir grup ile kurye arasında ‘yan bakma' nedeniyle başlayan tartışma sonrasında kurye bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde ilerleyen kurye ile düğünden çıkan kızlı erkekli grup arasında ‘yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada grup tarafından kurye bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan kurye ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kurye, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için ekiplerce çalışma başlatılırken, sokak incelenmek üzere trafiğe kapatıldı. Öte yandan kanın bir park halindeki aracın üzerine bulaştığı görüldü.

Olay, Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Ulubat Sokak üzerinde meydana geldi.