Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F'i deneme sürüşü yaparak test etti.

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

TOGG, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından test sürüşünün ardından teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Togg T10F'nin ilk teslim töreninde hazır bulundu.