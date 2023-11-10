Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak sürecin takvimine işaret etti. Enflasyon sorununa karşı kararlılıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, işçi ve işveren kesimini bir araya getirerek asgari ücret konusunda en uygun çözümü bulma sözü verdi. Detaylar haberimizde...

Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında yaptığı açıklamada, enflasyon sorununu çözme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı, " Bildiğiniz gibi asgari ücret konusunun belirli bir takvimi var. İşçilerimizi önceki ara zamla rahatlattık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en uygun çözümü bulacağımıza inanıyorum" dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN KENDİ TAKVİMİ VAR"

Erdoğan, "Asgari ücretin kendi takvimi var" diyerek, bu konuda belirlenmiş bir süreye riayet edeceklerini ifade etti. Küresel gündemi etkileyen enflasyon sorunuyla mücadelede kararlı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, enflasyonun etkilerini önümüzdeki dönemde ortadan kaldırmaya yönelik çabalara devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, asgari ücret konusunda işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirerek uygun çözümü bulma çabaları devam edecek. Cumhurbaşkanı, emeklilere yönelik alınan tedbirlerle kısa vadeli rahatlatıcı önlemler alındığını ve bu çerçevede 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin bu ay içinde gerçekleştirileceğini belirtti. Erdoğan, aldıkları tedbirlerle emekliler ve çalışanlar için yanlarında olduklarını ve bu desteği sürdüreceklerini vurguladı.