İlahi ya Rabbi sana açılan
Eller hürmetine bağışla bizi
Senin aşkın ile taşıp saçılan
Seller hürmetine bağışla bizi
Bir ışık güneşi bize çağlayan
Odur bizi bu davaya bağlayan
Gündüzün gülmeyen gece ağlayan
Diller hürmetine bağışla bizi
Senin rızan ile coşan gönüller
Seherinde dertli öten bülbüller
Hakkın rızasıyla açan sümbüller
Güller hürmetine bağışla bizi
Herkesin yarı var bize sen yaran
Önderim Muhammed rehberim Kur’an
Senin rızan ile Kâbe’ye varan
Yollar hürmetine bağışla bizi
Ebubekir Ömer Osman ve Ali
Onlar hak davanın divaneleri
Yaradan katında velidir veli
Sallar hürmetine bağışla bizi
Bizimle ağlayıp bizimle gülen
İdris’in kalbinden geçeni bilen
Makamı Mahmutsun huzura gelen
Kullar hürmetine bağışla bizi