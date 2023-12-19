İlahi ya Rabbi sana açılan 
Eller hürmetine bağışla bizi 
Senin aşkın ile taşıp saçılan 
Seller hürmetine bağışla bizi

Bir ışık güneşi bize çağlayan
Odur bizi bu davaya bağlayan 
Gündüzün gülmeyen gece ağlayan
Diller hürmetine bağışla bizi

Senin rızan ile coşan gönüller
Seherinde dertli öten bülbüller
Hakkın rızasıyla açan sümbüller
Güller hürmetine bağışla bizi

Herkesin yarı var bize sen yaran
Önderim Muhammed rehberim Kur’an
Senin rızan ile Kâbe’ye varan 
Yollar hürmetine bağışla bizi

Ebubekir Ömer Osman ve Ali
Onlar hak davanın divaneleri 
Yaradan katında velidir veli
Sallar hürmetine bağışla bizi

Bizimle ağlayıp bizimle gülen 
İdris’in kalbinden geçeni bilen 
Makamı Mahmutsun huzura gelen 
Kullar hürmetine bağışla bizi