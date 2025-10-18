“Cornetto İsrail malı mı? Cornetto Türk malı mı? Cornetto hangi ülkenin?” sorularının yanıtları, vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. İşte bu konuda detaylar:

Cornetto, İtalya merkezli Algida şirketine ait bir markadır ve İngiltere merkezli Unilever tarafından yönetilmektedir. Dünyaca ünlenen Cornetto, özellikle koni şeklindeki dondurmalarıyla bilinir ve farklı tatlar sunar. Ürünler, çeşitli ülkelerdeki üretim tesislerinde üretilmekte olup, yüksek kalite standartlarıyla tüketiciye sunulmaktadır.

Cornetto İsrail malı değildir. Ama Unilever’in İsrail’in önde gelen gıda şirketlerinden Strauss Group ile iş ortaklığı bulunması nedeniyle bazı zamanlar markaya yönelik boykot çağrıları gündeme gelmektedir.