Ligin Altıncı Haftasında Ne Oldu?

Ligin altıncı haftasında Fatsa Belediyespor ile karşılaşan Bozokspor rakini 3-2 Mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında baskın bir futbol oynayan temsilcimiz üçüncü golü penaltıdan bularak galibiyete uzandı. Bozokspor, Amasyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Rakip Amasyaspor

Ligin yedinci haftasında kırmızı- siyahlı temsilcimiz, 19 Ekim Pazar günü saat 14.00’da 12 Haziran Stadyumun da Amasyaspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç ise Sıfır TV’nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Yozgatlı taraftarlar Amasya’daki maça akın edecek. 30 otobüs ücretsiz olarak taraftarlara sunuluyor.