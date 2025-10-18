“Asics İsrail malı mı? Asics Türk malı mı? Asics hangi ülkenin?” sorularının yanıtları, vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. İşte bu konuda detaylar:

1949 yılında Japonya’da kurulan Asics, kurucusu Kihachiro Onitsuka’nın gençlerin spor aracılığıyla sağlıklı bir yaşam sürmesini hedeflemesiyle sektöre adım attı. Zamanla koşu ayakkabısı pazarında büyük başarı elde eden marka, Nike, Adidas ve Puma gibi devlerle rekabet eder hale geldi.

Bugün Asics, koşu ayakkabısı, spor giyim, performans ekipmanları ve spor aksesuarları üretiyor. Şirketin üretim tesisleri Japonya’nın yanı sıra, Asya ve Avrupa ülkelerine de yayılmış durumda.

Marka, İsrail merkezli biyoteknoloji şirketi Seevix Material Sciences ile ortaklığa giderek, doğal örümcek ipeği üretimi üzerine yürütülen araştırmaları spor ekipmanlarında dayanıklılık ve esnekliği artırmak amacıyla kullanmayı hedefledi. Bu ortaklık, Asics Spor Bilimleri Enstitüsü (Institute of Sport Science) ile yürütülen bilimsel çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Asics’in boykot edilme gerekçesi, İsrail merkezli Seevix şirketiyle yürütülen Ar-Ge işbirliği ve bunun İsrail ekonomisine dolaylı katkı sağlayabileceği düşüncesi olarak öne çıkıyor. Filistin yanlısı birçok platform, bu işbirliğini “etik dışı” olarak nitelendirerek Asics’i boykot listesine ekledi.

Şirketin merkezi Japonya’da bulunuyor ve Asics İsrail malı değil. Ancak teknoloji temelli bu ortaklık, markanın bazı gruplar tarafından boykot edilmesine yol açtı.

Japonya’nın köklü spor markalarından biri olan Asics, inovasyon alanındaki yatırımlarını sürdürürken, İsrail ile gerçekleştirdiği Ar-Ge işbirliği tartışmaları gündeme taşımış oldu. Üretim ağı Asya genelinde yaygın olan marka, boykot çağrılarına rağmen faaliyetlerini Japonya merkezli yürütmeye devam ediyor.