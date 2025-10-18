Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olan Elif Köse, meslek hayatına 1993 yılında Safranbolu’da serbest mimar olarak adım attı. Yaklaşık 26 yıl boyunca restorasyon projeleri, mimari tasarımlar, şantiye şefliği ve proje kontrolörlüğü gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşan Köse, deneyimlerini yalnızca sahada değil, meslek örgütlerinde de değerlendirdi.

Mimarlar Odası’nda 10 yıla yakın süre Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Köse, 2003-2019 yılları arasında çeşitli değerleme firmalarıyla iş birliği yaparak değerleme uzmanı olarak çalıştı. Ayrıca Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde beş yıl boyunca Mimari Proje dersi verdi.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle siyaset sahnesine giren Elif Köse, 2015-2019 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu dönemde doğa, çevre ve insan hakları komisyonlarında aktif çalışmalarda bulundu. 2018 yılında CHP Safranbolu İlçe Başkanı olarak göreve getirilen Köse, halkın güvenini kazanarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Safranbolu Belediye Başkanı seçildi.

Görev süresi boyunca tarihi dokunun korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve sürdürülebilir kentleşme projelerine öncülük eden Köse, 4 Mart 2023’te Safranbolu’nun “sakin şehir” (Cittaslow) unvanını kazanmasına katkı sağladı.

31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Köse, aynı zamanda 8 Haziran 2024’te Tarihi Kentler Birliği Meclis Başkan Vekilliği görevine getirildi. Mimarlık disipliniyle şekillendirdiği yönetim anlayışını, Safranbolu’nun tarihi değerlerini geleceğe taşımak için uygulamaya devam ediyor.

Elif Köse, aynı zamanda bir kız çocuğu annesi olarak yaşamını sürdürüyor.