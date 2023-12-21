İnsan ömrü kuru dalda
Sararmış bir yaprak gibi
Çiğneyip geçilen yolda
Ezilen bir toprak gibi
Seyir eyle sağı solu
Hayat meşakkatle dolu
Çok kısa bu ömür yolu
Görünse de ırak gibi
Âlimler de hoş bir lisan
Her bir mevsim şubat nisan
Kör cahil verimsiz insan
Kurak ya da çorak gibi
Bülbül gibi çekip çile
Konma dalda solan güle
Dalma bilmediğin göle
Görünse de berrak gibi
Kâmilin güzel cemali
Doğruluktur görün hali
Sözleri selvi misali
Cahilinki orak gibi
Âşık İdris neyin kaldı
Sayılı günler azaldı
Ömür bitti yol kısaldı
Bir menzillik durak gibi