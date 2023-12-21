İnsan ömrü kuru dalda 
Sararmış bir yaprak gibi 
Çiğneyip geçilen yolda 
Ezilen bir toprak gibi 

Seyir eyle sağı solu 
Hayat meşakkatle dolu
Çok kısa bu ömür yolu
Görünse de ırak gibi 

Âlimler de hoş bir lisan
Her bir mevsim şubat nisan 
Kör cahil verimsiz insan 
Kurak ya da çorak gibi 

Bülbül gibi çekip çile 
Konma dalda solan güle
Dalma bilmediğin göle 
Görünse de berrak gibi 

Kâmilin güzel cemali 
Doğruluktur görün hali
Sözleri selvi misali 
Cahilinki orak gibi 

Âşık İdris neyin kaldı 
Sayılı günler azaldı
Ömür bitti yol kısaldı 
Bir menzillik durak gibi 