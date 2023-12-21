İnsan ömrü kuru dalda

Sararmış bir yaprak gibi

Çiğneyip geçilen yolda

Ezilen bir toprak gibi

Seyir eyle sağı solu

Hayat meşakkatle dolu

Çok kısa bu ömür yolu

Görünse de ırak gibi

Âlimler de hoş bir lisan

Her bir mevsim şubat nisan

Kör cahil verimsiz insan

Kurak ya da çorak gibi

Bülbül gibi çekip çile

Konma dalda solan güle

Dalma bilmediğin göle

Görünse de berrak gibi

Kâmilin güzel cemali

Doğruluktur görün hali

Sözleri selvi misali

Cahilinki orak gibi

Âşık İdris neyin kaldı

Sayılı günler azaldı

Ömür bitti yol kısaldı

Bir menzillik durak gibi