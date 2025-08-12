2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı. Olayın ardından aynı bıçakla intihar eden kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunlar yaşadığı ve aile içi problemleri olduğu ileri sürülen Havin Gün (25), evinde cinnet getirerek kızları Avşin (2) ve Nevşin Gün’ü (3) bıçakladı.

Ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan anne ile çocukları ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Dikili Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Avşin Gün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı anne Havin Gün, sevk edildiği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirirken, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen 3 yaşındaki Nevşin Gün’ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba C.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir’in Dikili ilçesinde Salimbey Mahallesi’nde meydana geldi.