Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında yeni destek çağrısı yayımlandı. Avrupa Birliği destekli program, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanıyor. Yozgat dahil 81 ilde eş zamanlı olarak başvurular alınmaya başlandı.

Destek çağrısıyla kırsal bölgelerde üretimi ve istihdamı artırmak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek hedefleniyor. Toplam 42 milyon Euro bütçeye sahip destek programı, güncel kurla yaklaşık 2 milyar TL’ye denk geliyor.

Hibe Oranı %60 ile %70 Arasında

Program kapsamında belirlenen sektörlerde yapılacak yatırımlara %60 ila %70 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek. Destek kapsamındaki alanlar şöyle:

Bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi

Bal ve arıcılık ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi

Zanaatkârlık ve katma değerli ürünler

Kırsal turizm yatırımları (bungalov, butik otel vb.)

Su ürünleri yetiştiriciliği

Makine parkı yatırımları

Yenilenebilir enerji yatırımları

Açık alanda bitkisel üretim ve doğrudan bal üretimi gibi faaliyetler bu çağrının destek kapsamı dışında bırakıldı. Ancak işleme ve paketleme yatırımları destekleniyor.

Kimler Başvurabilecek?

Destek çağrısına tarım, hayvancılık, su ürünleri, kırsal turizm, yenilenebilir enerji ve zanaatkârlık alanlarında yatırım yapmak isteyen çiftçiler ve girişimciler başvuruda bulunabilecek. Hedef, kırsalda üretim ve istihdamın artırılması ile tarımda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması.

Başvuru Süreci Başladı

Başvurular TKDK’nın resmi internet sitesi olan www.tkdk.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Adaylar, sitede yayımlanan Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 7.0)'ni inceleyerek süreç hakkında detaylı bilgi edinebilecek. Ayrıca il koordinatörlükleri ve irtibat ofislerinden yüz yüze destek alınabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN> https://www.tkdk.gov.tr/