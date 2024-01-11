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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında belediye başkanı geçmiş mesleği olan öğretmenliği ile alay edercesine konuşmasının üzerine Eğitim İş Yozgat Şubesi tepki mesajı yayınladı.

Murat Emir’in öğretmenlerden özür dilemesi gerektiğini ifade eden Eğitim İş Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, “AKP’nin eğitimi ve emekçiyi değersizleştirmeye çalışan politika ve söylemlerine karşı yıllardır mücadele ederken, ona muhalif siyasi partilerde de eğitim emekçisine karşı bu tarzda bir üstten bakışı görmek, bu konudaki erozyonun ne kadar büyük olduğunu ne yazık ki bir kez daha göstermiştir. Bunun son örneği, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in katıldığı bir canlı yayında yaptığı gaflar olmuştur. Emir, bir belediye başkanını eleştirirken ‘Onun mesleğini biliyor musunuz? Öğretmen’ demiş ve bu vahim sözün sonuna küçümseyici bir gülümseme koyarak gafını pekiştirmiştir. Hal böyle olunca, eğitimci kimliğimizle kendisine anlatmak isteriz. Belediye başkanları liyakate göre atanarak belirlenmez. Halkın oylarıyla seçilir ve belediye başkanı olmanın herhangi bir okulu yoktur, halkın teveccühü belirleyendir. Tıpkı milletvekilleri gibi. Yani her meslek grubundan nasıl belediye başkanı oluyorsa (ve olmalıysa) öğretmenlerden de belediye başkanları ve vekiller çıkması bir o kadar doğaldır. Sayın Emir, ülkesinin de partisinin de kurucusunun bir Başöğretmen olduğunu, o Başöğretmenin Cumhurbaşkanı iken bile sınıfta öğretmenin önüne geçmediğini, ülkenin geleceği olan nesilleri öğretmenlere emanet ettiğini unutmamalıdır. Bu vesileyle altını çiziyoruz ki; Eğitim İş olarak bizim mücadelemiz belli bir partiyle değil eğitimi ve eğitim emekçisini hedef alan, onları geriletmeye ve değersizleştirmeye çalışan her odakladır, herkesledir. Bu yüzden isminin önünde hangi partinin, hangi ünvanın olduğu önemli değildir. Başöğretmenin eğitim neferlerini kimsenin değersizleştirmeye hakkı yoktur.

Kamuoyu önünde CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’e çağrıda bulunduklarını, tüm öğretmenlerden özür dilemeye davet ettiklerinin altını çizdi.