İstanbul Başakşehir’de, bir sitede yapılan tadilat sırasında yürek yakan bir olay yaşandı. İnşaat işçisi Burak Alan, “Cezve” adlı kediyi sevmek bahanesiyle yanına çağırdıktan sonra binanın içine götürüp dakikalarca işkenceyle canına kıydı. Güvenlik kameraları vahşeti saniye saniye kaydetti.

Kediyi Sevmek İstedi Öldürdü

Olay, Başakşehir’in Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Site içindeki tadilat işleri için görevlendirilen 28 yaşındaki Burak Alan, binanın girişinde karşılaştığı Cezve isimli kediyi sevecekmiş gibi kucağına aldı. Ardından kediyi binaya sokan Alan, içeride dakikalarca darp ederek hayvanı öldürdü. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler Serpil Daşçı’yı Yıktı

Site sakinleri, Cezve’nin cansız bedenini görünce hemen sahibine haber verdi. 6 yıldır Cezve’yle yaşayan Serpil Daşçı, güvenlik kayıtlarını izleyince şoke oldu. Gördükleri karşısında gözyaşlarına boğulan Daşçı, kamera kayıtlarını alıp soluğu karakolda aldı. Polise resmi şikâyette bulundu.

Burak Alan Gözaltına Alındı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa süre içinde Burak Alan’ı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, kamuoyunda oluşan tepki üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Şiddet Cezasız Kalmayacak”

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Başakşehir’de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine dair görüntüler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüpheli gözaltına alındı. Adli süreç titizlikle yürütülüyor. Bu vahşet ne vicdanen ne de hukuken kabul edilebilir. Hayvana şiddet cezasız kalmayacak.”

Cezve’nin Sahibinden Yürek Burkan Sözler

Cezve’nin sahibi Serpil Daşçı, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

“Bebekliğinden beri bende büyüdü. Annesini köpek parçaladı. Onu ben yaşattım. 6 yıldır yanımdaydı. Dün gece birlikteydik. Sabah kapıdan çıkarken ‘Erken gel, ben çıkacağım’ dedim. Göz göze geldik, sonra çıktı. Bir daha dönmedi. O adam kandırdı, kucağına aldı. Binaya soktu, başını okşadı. Sonra yere vurdu, tekmeledi. Bunu bir insan yapamaz. Eros’un başına gelenleri izlerken uyuyamamıştım. Şimdi aynı şey benim çocuğuma yapıldı. Bunu asla unutamam.”

Burak Alan Kimdir?

Cezve’ye işkenceyle ölüm yaşatan Burak Alan’ın Tokat’ın Turhal ilçesinde doğduğu öğrenildi. 1996 doğumlu Alan’ın annesinin adının Fatma, babasının adının ise Bilal olduğu belirtildi. Zanlının İstanbul Başakşehir’de ikamet ettiği ifade edildi.