Dünya çapında tanınan jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, dikkat çekici ifadeleriyle yeniden gündemde. Akademik yetkinliği ve çarpıcı yorumlarıyla bilinen Şengör, Türkiye'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'30-40 YIL İÇİNDE TÜRKİYE OLMAYACAK'

Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zekanın sorularını yanıtladığı bir programda, Türkiye'nin geleceğine dair endişe verici açıklamalar yaptı. Şengör, "Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve öncesinde dine baskın önem verenler nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır. Türkiye'nin artık sonunun belli olduğunu ve 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacağını" belirtti.

'TÜRKİYE’NİN SONU ARTIK BELLİ VE UZAKTA DEĞİL'

Şengör, "Türkiye’nin sonu artık belli ve bu son uzak bir gelecekte değil. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve ondan önce 1950’den beri gelen, dine önem veren iktidarlar nedeniyle Türkiye’nin istikbali kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, LİBYA İLE KARA KOMŞUSU OLACAK

HT Bilim Tarih Felsefe kanalında katıldığı programda, Şengör, gelecekte gerçekleşecek jeolojik değişimlerle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. 10 milyon yıl sonra Yeni Pangea'nın oluşumuyla birlikte Akdeniz'in tamamen kapanacağını ve yeni bir dağ kuşağının oluşacağını belirtti. Bu değişimlerin şimdiden başladığını vurgulayan Şengör, "10 milyon yıl sonra Libya ile sınırlarımız birleşiyor. Bugünkü hızla gidip Libya ile birleşiyoruz ve Doğu Akdeniz yavaş yavaş kapanıyor" dedi.

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Prof. Dr. Ali Mehmet Celâl Şengör, Türkiye'nin önde gelen akademisyen, bilim insanı ve yer bilimcilerinden biridir. Yapısal yer bilimi ve tektonik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Şengör, şerit kıtaların dağ kuşaklarının yapısına etkisini inceleyerek önemli buluşlara imza atmıştır. Özellikle, Kimmer Kıtası adını verdiği şerit kıtayı keşfetmesiyle bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştır.

Doğum Tarihi ve Yeri: 24 Mart 1955, İstanbul (69 yaşında)

Eğitim: University at Albany (1979–1982)

Eşi: Oya Şengör (1986'da evlendiler)

Çocukları: H. C. Asım Şengör

Ebeveynleri: Günseli Güler Şengör, Asım Şengör

Celal Şengör, yapısal yer bilimi ve tektonik alanında yaptığı çalışmalarla bilim camiasında saygın bir yer edinmiştir. Özellikle şerit kıtaların dağ kuşaklarının yapısına olan etkisini ortaya koyan araştırmaları, yer bilimleri literatürüne önemli katkılar sağlamıştır.

1986 yılında Oya Şengör ile evlenen Celal Şengör'ün, H. C. Asım Şengör adında bir oğlu bulunmaktadır. Şengör'ün ebeveynleri Günseli Güler Şengör ve Asım Şengör’dür.