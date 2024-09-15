Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehit kabristanlarının kontrolü yapıldı.

Kontroller esnasında kabristanlarının temizliği yapılarak, eskiyen ve yıpranan bayraklar yenisi ile değiştirildi.

Konu üzerine yapılan açıklamada ise, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce; 14 Eylül 2024 tarihinde Çayıralan ilçesi sorumluluk sahamızda bulunan şehit kabristanlarının kontrolü yapılmıştır. Faaliyet kapsamında ebedi bekçilerimizin kabristanlarının temizliği yapılmış olup, eskiyen ve yıpranan bayraklarının yenisi ile değişimleri sağlanmıştır” denildi.