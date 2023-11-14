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Kara para aklama suçlamalarıyla gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan'ın babası, tanınmış bir akademisyen olan Prof. Dr. Hakan Candan olarak ortaya çıktı. Hakan Candan, aslen Karamanlıdır ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

1995 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun olan Hakan Candan, yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Babacan Candan'ın doktora tezi, "İş Dünyası ve Bürokrasi İlişkileri Bağlamında Girişimcilerin Türk Kamu Bürokrasisi Algısına Yönelik Bir Araştırma" başlığını taşımaktadır.

Ayrıca, akademik alandaki başarılarından dolayı birçok ödül kazanan Prof. Dr. Hakan Candan'ın eşi de bir akademisyen olup, aynı zamanda yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. Ailenin bir diğer kızının da bulunduğu bilgisi verilen haberde, Candan ailesinin akademik bir çevreye mensup olduğu ve Hakan Candan'ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde siyaset bilimi, kamu yönetimi, ve kentleşme üzerine dersler verdiği vurgulanmaktadır.

Prof. Dr. Hakan Candan, aynı zamanda 2017 yılında "İşte Benim Stilim" programına katılan eşiyle birlikte, kızları Bahar hakkında, "Bahar temiz kalpli ve akıllı bir çocuk. Hatta en zekimiz ve akıllımız diyebilirim. Ukala ve kibirli bir çocuk değildir asla." şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.