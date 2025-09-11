TMSF yaptığı açıklamada, “Temel amacımız şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması, işleyişin aksamadan sürdürülmesidir” dedi.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.



TMSF’den resmi olarak açıklama geldi. TMSF, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde basiretli tacir anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir ” ifadelerine yer verdi.

Eğitim İçin Özel Vurgu!

TMSF, Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının (Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji) kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğini vurgulayarak, “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” açıklamasında bulundu.