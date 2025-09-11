Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre birçok ilin emniyet müdürü değişti.

Doğuş'un yerine Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Sakarya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

1972 yılında Malatya’da doğan Saka, Polis Akademisi mezunu olup Türkiye’nin farklı illerinde görev yaptı. 2021 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Mehmet Ömür Saka, 2023’te Kars İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Saka, şimdi Sakarya İl Emniyet Müdürü olarak görevine başladı.

MEHMET ÖMÜR SAKA KİMDİR?

1972 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Ömür Saka, ilk ve ortaöğretimini burada tamamladı. 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra farklı şehirlerde görev aldı.

Kariyerinde Muğla, Elazığ, Gümüşhane, Antalya, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde çeşitli kademelerde görev yaptı. 13 Ocak 2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

Polis Başmüfettişi olarak görev yaparken 1 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kars İl Emniyet Müdürü olarak atandı ve 14 Ağustos 2023’te görevine başladı. 11 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan kararname ile Sakarya İl Emniyet Müdürü olarak görevini sürdüren Mehmet Ömür Saka, evli ve iki çocuk babasıdır.