Başkan Coşar, yaptığı açıklamada, “Her projemizde, her hizmetimizde tek bir hedefimiz var: Boğazlıyan’ımıza değer katmak ve ilçemizi geleceğe en güzel şekilde taşımak. Sosyal, kültürel, altyapı ve çevre projelerimizle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Coşar, belediyenin yürüttüğü çalışmalar kapsamında park, yeşil alan ve sosyal tesislerin yenilenmesi, altyapı yatırımları, gençler ve kadınlar için eğitim ve spor alanlarının geliştirilmesi gibi projelerin de hayata geçirildiğini belirtti.

Coşar, belediyenin tüm projelerini şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürüttüğünü, vatandaşların öneri ve taleplerini dikkate alarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağladığını kaydetti.

Başkan Coşar, “Boğazlıyan’ı sadece bugüne değil, geleceğe de hazırlamak için çalışıyoruz. İlçemizi modern ve yaşanabilir bir kent hâline getirmek için gayret gösteriyoruz” dedi.