Bu atamalar arasında, geçtiğimiz günlerde rüşvet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanan ve görevinden alınan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın merkeze çekilmesi dikkat çekti. Arslan'ın yerine ise Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı.

Sabit Akın Zaimoğlu Kimdir?

İlker Arslan'ın görevden alınmasının ardından boşalan Antalya Emniyet Müdürlüğü koltuğuna, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu getirildi.

1988 yılında Polis Koleji’nden, 1992 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan daire başkanımız İstihbarat Daire Başkanlığında, Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde değişik rütbelerde görev yapmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirliklerinde çeşitli inceleme ve görevlerde bulunmuştur.

Yeraltı Yıkıcı Faaliyetler İle Mücadele, Basic Intelligence (Temel İstihbarat), Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik alanlarında eğitim ve deneyim sahibi olan daire başkanımız Teknik Takip, Lider Yöneticilik ve Durum Eğitimi alanlarında uluslararası eğiticilik tecrübesine sahiptir.

Yakın Çağ Tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamış olan daire başkanımız aynı bölümde doktorasına devam etmektedir.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname belgeleri ile ödüllendirilmiştir.

Memleketi Erzurum olan Sabit Akın Zaimoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.​