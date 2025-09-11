Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz!

13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.”

Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr

Kayıt Süreci ve Detaylar



• Son kayıt tarihi: 13 Eylül 2025, saat 23:00

• Kayıt işlemi: e-Devlet üzerinden “Yurt Kayıt İşlemleri” hizmeti aracılığıyla taahhütname onaylanarak yapılacak

• İlk kayıt ücreti: Ziraat Bankası şubeleri, ATM’leri veya kyk.ziraatbank.com.tr üzerinden yatırılmalı

• Ücretler: Güvence bedeli + gün bazında yatak ücreti; yurda ve yerleştirme tarihine göre değişiyor

• Yurt hakkı geçerliliği: Süresi içinde ödeme yapılmazsa yerleştirme iptal ediliyor