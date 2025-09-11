Resmî Gazete’de yayımlanan atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapılarak yürürlüğe girdi.

Nurettin Gökduman Kimdir?

1968 yılında Malatya'da doğan Gökduman, 1989'da Polis Akademisi'nden mezun olarak mesleğe adım attı. Kariyeri boyunca İstanbul, Hakkâri, Ankara, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Rize ve Kayseri gibi farklı illerde görev yaptı.

2012'de 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükselen Gökduman, daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak görev aldı. Ardından sırasıyla Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü, Osmaniye İl Emniyet Müdürü ve Rize İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

2023 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanan Nurettin Gökduman, son kararnameyle Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak atandı.