Ergün Dağıstanlı Kimdir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Ergün Dağıstanlı’nın Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandığını duyurdu. Dağıstanlı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu. Atama ile ilgili detaylar ve Dağıstanlı’nın kişisel bilgilerine ilişkin bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.