Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameyle birlikte birçok ilde emniyet müdürlüklerinde değişikliğe gidilirken, bazı isimler de merkez teşkilatında farklı görevlere atandı. Bu kapsamda dikkat çeken isimlerden biri de Hukuk Müşaviri Cemil Çamlıbel oldu.

Cemil Çamlıbel Kimdir?

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre 37 ilin emniyet müdürü değişti. 22 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken, yerlerine yeni isimler atandı.

Bu kapsamda Polis Başmüfettişi Cemil Çamlıbel Hukuk Müşavirliğine atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, atamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirleriyle hayata geçtiğini vurguladı. Yerlikaya mesajında, göreve başlayan yeni müdürlere başarılar dilerken, merkeze alınan isimlere de bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.