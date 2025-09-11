Ligin İlk Haftasında Ne Oldu?

Ligin ilk haftasında düzce ile karşılaşan Bozokspor rakibine 2-1 mağlup oldu. İkinci yarıda daha göze hoş gelen bir oyun oynayan temsilcimiz 2. Haftası için umut verdi.

Rakip Karadeniz Ereğli

ikinci haftasında kırmızı- siyahlı temsilcimiz, 13 Eylül Cumartesi günü saat 14.30’da Kırşehir Ahi Stadyumun da saha ve seyircisi önünde karşılaşacak. Bu önemli maç ise Bi Kanal TV’de canlı olarak yayınlanacak.

Maç Saati 14: 30 Mı? Alındı

Öncesinde 15:00 olarak ilan edilen maç saati, Bi kanal yayın akışında, 14:30 olarak ilan edildi. Taraftarlarımızın dikkatine duyurulur.