Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameyle Edirne İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Muhittin Ayhan hakkında araştırmalar hız kazandı.

Muhittin Ayhan Kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından Emniyet teşkilatında gerçekleştirilen atamalar Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre 37 ile yeni emniyet müdürü atanırken, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı. Bu kapsamda Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevine Trafik Başkanı olarak görev yapan Muhittin Ayhan getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmî Gazete’de yayımlandığını duyurdu.