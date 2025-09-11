Artan ücretler, hafta sonu teslimatların durması ve geciken gönderiler hem tüketiciyi hem de işletmeleri zorluyor. Ticaret Bakanlığı ise 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle iade kargo ücretini satıcıya ait kılacak.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, düşük fiyatlı ürünlerde kargo bedeli artık ürünün kendisinden pahalı hale geldi. 100 liralık bir tişört için 120 lira, 10 liralık bir kitap için ise 79 lira kargo ücreti talep ediliyor.

İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kiloluk bir kolinin maliyeti 600–1.200 lira arasında değişirken, Çin’den İstanbul’a gelen aynı ağırlıktaki kargo için 1.200–1.500 lira ödeniyor.

Hafta Sonu Teslimatlar Durdu Kampanyalar Sekteye Uğradı

Kargo şirketlerinin hafta sonu çalışmaması, cuma günü verilen siparişlerin pazartesiye kadar depolarda beklemesine yol açıyor. Özellikle kampanya dönemlerinde yoğunluğu artan e-ticaret firmaları, bu durumun müşteri memnuniyetini zedelediğini ve ticari kayıpları büyüttüğünü vurguluyor.

Maliyet Baskısı Kargo Şirketlerini De Vurdu

Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarındaki artış, personel giderleri ve işletme maliyetlerinin vardiya sistemine geçişi zorlaştırdığını belirtiyor. Hafta sonu mesaisi için planlar yapılsa da mevcut ekonomik koşullar bu dönüşümü engelliyor.

50 Milyarlık Pazar Kırılgan Altyapı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin verilerine göre, Türkiye’de her gün yaklaşık 10 milyon kargo taşınıyor, yılda 1,2 milyar gönderi tüketiciye ulaştırılıyor. E-ticaret lojistik pazarının büyüklüğü 50 milyar liraya ulaşırken, sektörde 400 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Ancak uzmanlara göre bu kadar dev bir pazarın hafta sonları durma noktasına gelmesi kabul edilemez.

Yeni Düzenleme Yolda

İade kargo ücreti satıcıya yüklenecek. Ticaret Bakanlığı’nın 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemesine göre, internetten alınan ürünlerin iadesinde kargo ücreti artık tüketiciden alınmayacak. Masraflar doğrudan satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak. Uzmanlar, bu adımı olumlu bulsa da fiyat istikrarı ve hizmet sürekliliği için daha kapsamlı çözümler gerektiğini vurguladı.