İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi’nin yayımlandığını duyurdu. Atama Kararnamesine göre KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan atama kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararnameyle birlikte 37 ilin emniyet müdürü görevine yeni isimler atanırken, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, emniyet teşkilatında görev alan tüm personele başarı temennilerini iletti.

Şükrü Yaman Kimdir?

1969 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şükrü Yaman, aslen Çankırı’nın Ilgaz ilçesi İkikavak köyü nüfusuna kayıtlıdır. Polis Koleji’nden 1988’de, Polis Akademisi’nden ise 1992’de mezun olan Yaman, aynı yıl Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlamıştır.

Yaman, 1998–2001 yılları arasında Almanya’nın Hannover Başkonsolosluğu’nda misyon koruma amiri olarak çalıştı. Türkiye’ye dönüşünün ardından Malatya ve Kastamonu’da çeşitli görevlerde bulundu. Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu’nda Öğretmen Emniyet Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2015 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Yaman, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Teftiş Kurulu’nda Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı. 2016–2019 yılları arasında Konya, 2019–2021 yıllarında ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev aldı. Uluslararası tecrübeye de sahip olan Yaman, 2021–2023 yılları arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da İçişleri Müşaviri olarak Türkiye’yi temsil etti.

Yaman, son kararnameyle birlikte Balıkesir İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.