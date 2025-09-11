Necmettin Koç Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Yozgat’ın yeni Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Necmettin Koç oldu.

11 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle göreve atanan Koç, yeni görevine resmen başladı. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Koç’un, yeni atamasıyla birlikte Yozgat’ın güvenlik birimlerinin başına getirilmiş oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yapılan bu kapsamlı atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi’nin yayımlandığını duyurdu.