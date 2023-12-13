Biraz eskilere gitsek diyorum

Sevgiyi saçardık bundan iyiydi

Haram helal ayırmadan yiyorum

Bilirdik seçerdik bundan iyiydi

Hile işe hiç aklımız ermezdi

Haram kazanç evimize girmezdi

Toprağımız suni gübre görmezdi

Tırpanla biçerdik bundan iyiydi

Telefon var mektup yazan kalmadı

Televizyon geldi huzur olmadı

Misafire çay var yemek gelmedi

Biz kahve içerdik bundan iyiydi

Kısalma var bedenimde boyumda

Değişme var sülalemde soyumda

Misafir açıkta kalır köyümde

Odalar açardık bundan iyiydi

Her müziğe çalıyorlar sazımı

Moda deyip kısalttılar bezimi

Açık koydu elbiseler dizimi

Kumaşlar biçerdik bundan iyiydi

İnsanımız birbirini yermezdi

Affederdi her hatayı görmezdi

Yardım ederdi ya döviz vermezdi

Faizden kaçardık bundan iyiydi

Sevgi lülesinden saygı akardı

İhtiyar babaya oğlu bakardı

Öldüğünde ocağını yakardı

Çaresiz naçardık bundan iyiydi

Âşık İdris söz eyledik hallerden

Öşür alınmazdı fakir kullardan

Taksi yoktu eşek ile yollardan

Gelirdik geçerdik bundan iyiydi