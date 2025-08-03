Türk tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Bülent Şakrak, 26 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Sahneye adım attığı ilk günden itibaren farklı rollerde sergilediği başarılı performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şakrak, sanat hayatını çok yönlü projelerle sürdürmektedir.

Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Bülent Şakrak, 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Yayla Sanat Merkezi gibi önemli tiyatrolarda görev aldı. 2004 yılından itibaren Kent Oyuncuları çatısı altında sahne almaya devam etti.

Tiyatrodan Ekrana Uzanan Bir Kariyer

Tiyatro sahnesindeki başarılarının yanı sıra televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital platformlardaki projeleriyle de dikkat çeken Şakrak, özellikle "Yılan Hikayesi", "Sefirin Kızı" ve "Erşan Kuneri" gibi yapımlarla izleyicinin hafızasında yer edindi.

Televizyon ekranlarında Çaycı Avni karakteriyle tanındığı “Yılan Hikayesi” dizisi, oyunculuğunda bir dönüm noktası oldu. Ardından “Gece Gündüz”, “Kurtlar Vadisi Pusu”, “Hangimiz Sevmedik”, “Küçük Kadınlar”, “Maviye Sürgün” ve “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” gibi birçok dizide rol aldı.

Sinema ve Dijital Platform Projeleri

Bülent Şakrak, dijital platformlarda da adından söz ettirdi. “Erşan Kuneri”, “Yaratılan”, “Ayzek ile Bir Gece” ve “Dudullu Postası” gibi projelerde yer aldı. Ayrıca “Eyyvah Eyvah”, “Tamirhane”, “Son Mektup”, “Yapışık Kardeşler”, “Acı Kiraz”, “Paranoya” ve “İksir: Dedemin Sırrı” gibi sinema filmlerinde de performans sergiledi.

Eğitim ve Köken

Aslen Bursa'nın Gemlik ilçesindendir. Ailesi Makedonya göçmeni olan Şakrak, çocukluk yıllarını Gemlik’te geçirdi. Eğitim hayatına burada başlayan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girerek sanat eğitimini ileri seviyeye taşıdı.

Aldığı Ödüller

Bülent Şakrak, sahnedeki yeteneğiyle birçok ödüle layık görülmüştür.

2008 yılında Lions Tiyatro Ödülleri kapsamında “39 Basamak” adlı oyundaki performansıyla En İyi Komedi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

2011 yılında ise Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde “Annem Yokken Çok Güleriz” oyunundaki başarısıyla Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçildi.

Bülent Şakrak Kaç Yaşında

1977 doğumlu olan sanatçı, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Doğum tarihi 26 Ağustos olan Şakrak, Başak burcudur.

Bülent Şakrak Özel Hayatı

Bülent Şakrak, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmiştir. İlk evliliğini 2006 yılında oyuncu Özge Borak ile gerçekleştirmiş, bu evlilik 2010 yılında sona ermiştir. 2015 yılında Ceyda Düvenci ile evlenen Şakrak’ın bu birlikteliğinden Okan Ali adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Ayrıca Düvenci’nin kızı Melisa ile de güçlü bir bağ kurmuştur.

Çift, 2023 yazında yollarını ayırmıştır. Boşanma sonrasında basına yansıyan bazı kısa süreli ilişkileri olsa da Şakrak, özel hayatına dair açıklamalarında samimi ve özgüvenli tavrıyla öne çıkmaktadır.