Uluslararası kredi kuruluşu Moody's'in kritik raporu, yeni yıl zammının tahmin edildiği kadar yüksek olmayabileceğini gösteriyor.

Çok fazla çalışanın heyecanla beklediği 2026 senesi asgari ücret zammındayken, haberi gelen son haberler beklentilerin altında kaldı. Uluslararası kredi kuruluşu Moody's'in kritik raporu, yeni yıl zammının sanıldığı kadar yüksek olmayabileceği görünüyor. Yükselen fiyatların karşısında gittikçe eriyen maaşlar, düşük bir zam oranıyla zorlu bir döneme giriyor.

Enflasyona Karşı Zamlar Kısıtlanmalı

Moody's, Türkiye ekonomisinde sürdürülebilirlik için ücret politikalarının değişmesi gerektiğini söyledi. Bu rapora göre, maaş yükselişleri artık geçmiş enflasyona göre değil, Merkez Bankası'nın beklenen enflasyon hedefine göre sürdürülmeli. Bu hedef ise 2026 için yüzde 12 olarak belirleniyor.

Belirlenen oranla yapılacak bir zam, 2025 senesinde 22.104 TL olan asgari ücreti yaklaşık 24.750 TL'ye yükselecek. Bu durumda sadece 2.646 TL'lik bir artış yükseliyor. Uzmanlar, bu artışın gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişe karşı yeterli olmayacağını ve alım gücünü daha da düşüreceğini ifade ediyor.

Ara Zam Beklentisi Gerçekleşecek mi?

Geçmiş seneler de yapılan ara zamlar, çalışanlar için rahatlama sağlıyordu. Fakat hükümetin 2026 için ara zam planı olmadığı belirtiliyor. Moody's'in uyarıları da bu kararı destekliyor. Yıl süresince tek bir zamla geçinmek zorunda olanlar için milyonlar, sıkı bir bütçe yönetimi yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor.