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İnşaat sektöründe çalışanların günlük yevmiyeleri 2 bin TL'ye kadar yükselirken, kepçe operatörü maaşlarının 100 bin TL'yi aştığı belirtiliyor.

Sektörün, 6 yıl önce 2 milyon kişinin istihdam edildiği dönemden bu yana 1.5 milyon kişiye kadar düştüğüne dikkat çekiliyor. İşçi bulma konusundaki sıkıntılar, ücretlere artış olarak yansıyor. Hazır beton sektörü de yetişmiş eleman kaybından şikayetçi.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında 20 bin kişiye eğitim verdiklerini açıklarken, yetiştirdikleri elemanların çoğunun yurtdışına gittiğini belirtti. İnşaat sektörü, özellikle kepçe ve vinç operatörleri için yüksek maaşlar sunsa da çalışan bulma konusunda zorluk çekiyor.

Işık, hazır beton sektörünün Türkiye'de 37 bin kişiye istihdam sağladığını ve bu sektörün ülkenin döviz geliri elde etmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Türkiye, hazır beton üretiminde dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor ve sektörün toplam kapasitesi 200 milyon metreküp olarak açıklandı.

Türkiye'nin ciddi bir deprem riski altında olduğunu belirten Işık, her yıl en az 300 bin konutun yeniden dönüştürülmesi gerektiğini ve yapıların depreme dayanıklılığının önemli olduğunu vurguladı. Hazır beton, inşaat sektöründe vazgeçilmez bir yapı malzemesi olarak öne çıkarken, bu alandaki işçi açığı sektördeki ücretleri artırıyor.

Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, inşaat, çimento, agrega ve inşaat sektörlerini bir araya getirerek, sektördeki son gelişmeleri ve projeleri paylaşacak. Fuar, 12 binden fazla sektör profesyonelini ağırlamayı bekliyor.