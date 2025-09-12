Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren trafik cezaları, kimi zaman farkında olmadan yapılan alışkanlıklarla cebe ağır darbe vuruyor.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında uygulanan yaptırımlar, sadece hız ihlali veya kırmızı ışıkta geçme gibi bilinen kurallarla sınırlı değil. Basit gibi görünen pek çok davranış, yüzlerce hatta binlerce liralık para cezalarına yol açabiliyor.

En Çok Yapılan “Masum” Hatalar

Uzmanlar, sürücülerin trafikte çoğunlukla masumane bir davranış olarak gördükleri bazı hareketlerin aslında kanuna göre cezaya tabi olduğunu hatırlatıyor. İşte günlük hayatta sıkça rastlanan ve sürücülere pahalıya mal olan hatalardan bazıları:

Korna ile selamlaşmak: Trafikte kısa bir selamlaşma için bile kornaya basmak, 690 TL para cezasına neden oluyor.

Camdan kol sallamak: Yol arkadaşına el sallamak veya dışarı uzanmak da aynı şekilde 690 TL’lik cezayı beraberinde getiriyor.

Yıkanmamış, okunmayan plaka: Plakanın üzerindeki yazılar net okunmuyorsa, sürücüye 1.506 TL para cezası kesiliyor.

Ruhsata işlenmemiş cam filmi: Aracına cam filmi taktıran ancak ruhsata işletmeyen sürücüler de 1.506 TL’lik ceza ödemek zorunda kalıyor.

Gereksiz yere dörtlüleri yakmak: Acil durum dışında dörtlüleri kullanmak, sürücülere 690 TL’ye mal oluyor.

Araç içinde yüksek sesle müzik dinlemek: Çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik açanlara da 690 TL ceza uygulanıyor.

Kırmızı ışıkta geri gelip yeniden durmak: Özellikle yoğun trafikte sıkça yapılan bu hareket, 690 TL ceza ile sonuçlanıyor.

Hem Cüzdan Hem Güvenlik İçin Tehlikeli

Trafik polisleri, bu tür davranışların sadece ceza değil, aynı zamanda güvenlik riski de taşıdığına dikkat çekiyor. Örneğin, aracın camından dışarı sarkmak veya yüksek sesle müzik açmak, sürücünün dikkatini dağıtarak kazalara davetiye çıkarabiliyor.

Uzmanlardan Uyarı

Trafik uzmanları, “Sürücüler çoğu zaman küçük gördükleri hataların büyük sonuçlar doğurabileceğini bilmiyor. Bu cezalar sadece caydırıcı değil, aynı zamanda güvenliği sağlamak için uygulanıyor” açıklamasında bulunuyor.