Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, öğretim üyeleri Doç. Dr. Rifat Becerikli, Dr. Öğr. Üyesi Müşfik Akarcan ve Arş. Gör. Dr. Onur Gül rehberliğinde “Sanat Her Yerde” projesi kapsamında Divanlı Köyü Refika-Mustafa Kıymazaslan İlk ve Ortaokulu’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrencilere mısır ikram edilerek Rafadan Tayfa çizgi filmi izletildi. Daha sonra çocuklara temel fotoğrafçılık eğitimi verilerek hayatlarında ilk kez fotoğraf makinesiyle çekim yapmaları sağlandı. Üniversite öğrencilerinin giydiği renkli kostümlerle okulda şenlik havası yaşandı.

Proje ile öğrencilere sinema kültürünü tanıtmak, yaratıcılıklarını geliştirmek ve sanatla bağ kurmalarını sağlamak hedeflendi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sanat her yerde” sloganıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Doç. Dr. Rifat Becerikli ise, “Sanatı ulaşılmamış kitlelere taşımayı amaçlıyoruz. Çocukların kameranın arkasından dünyaya farklı bir bakış geliştirmesi bizim için önemliydi” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Müşfik Akarcan da, “Sinema ve televizyon alanındaki birikimimizi köy okullarındaki öğrencilerle paylaşmak istiyoruz. Eğitimlerimiz sürecek” ifadelerini kullandı. Arş. Gör. Dr. Onur Gül ise çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayarak, daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yürütülen “Sanat Her Yerde” projesi, önümüzdeki haftalarda farklı köy okullarında da devam edecek.