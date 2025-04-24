Akdağmadeni Belediyesi tarafından Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen kutlama programında, kreş öğrencileri öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları şiirler, şarkılar ve dans gösterileriyle sahne aldı. Salonu dolduran aileler ve davetliler, miniklerin sergilediği renkli performanslarla keyifli anlar yaşadı.

Bayraklar ve balonlarla süslenen salonda, çocuklar bayramın neşesini doyasıya yaşarken, etkinlikte duygusal ve coşkulu anlar bir arada yaşandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük değer olduğunu vurgulayarak, “Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evi ilçemizde ilklere imza attığımız önemli projelerden biriydi. Bugün salonlara sığmayan kalabalıkla doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha görüyoruz. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor, güzel bir gelecek diliyorum” dedi.

Kutlamaların ardından Belediye Başkanı Nezih Yalçın, minik öğrencileri başkanlık makamında ağırlayarak, sembolik olarak makamını çocuklara devretti. Çocuklar, kısa süreli başkanlık görevlerinde hayallerindeki projeleri anlatma fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca hem eğlenen hem de 23 Nisan’ın anlam ve önemini kavrayan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi.