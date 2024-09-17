Yozgat Bozok Üniversitesi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına yeni açılan 4 yeni yüksek lisans programıyla başlıyor.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kararı ile 4 yeni tezli yüksek lisans programı açıldı.

Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yeni açılan “Bilgisayar Mühendisliği, Anatomi, Tarım Ekonomisi ve Bitki Koruma” tezli yüksek lisans programlarıyla birlikte 57 tezli, 9 tezsiz ve 22 doktora programıyla her geçen yıl niteliksel olarak sürdürdüğü istikrarlı büyümesine devam ediyor.

Yeni açılan yüksek lisans programlarına ilişkin açıklama yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, "Bölgemiz ve ülkemiz için faydası olacağını düşündüğümüz bu yeni bölümlerimizin kaliteli ve nitelikli büyümeyi hedef alan üniversitemizin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek öncelikli hedefimiz. Bu amaçla her geçen yıl gelişmeye ve büyümeye kararlı adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.