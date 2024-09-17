Paylaşımda, Yozgat'ın Çorum'u kıskandığı ve Çorum’un aldığı yatırımları görmezden geldiği öne sürüldü.

Tartışma, “Yozgatspor” adlı bir sosyal medya hesabının, Çorum’un stadyumunun fotoğrafını “Yozgat’a 100 km uzaklıkta bir yer Çorum” ifadeleriyle paylaşmasıyla başladı.

Bu paylaşımda, Yozgat'ın halen tamamlanmamış olan Şehir Stadyumu’na dolaylı yoldan atıfta bulunuldu.

Paylaşımın ardından, Çorum’da bir medya kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat Spor Sahamızı Kıskandı” başlığı kullanılarak, Yozgatlıların Çorum’un stadyumunu kıskandığı iddia edildi.

Bu açıklama, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı ve Yozgatlılardan gelen yorumlarla tepki ile karşılandı.

Çorum’daki medya kuruluşunun paylaşımında, Yozgat'ın “aldıkları yatırımları görmezden geldiği” ifade edildi. Açıklamada, “Neredeyse tüm yatırımları alan Yozgatlılar, stadımızı da kıskandı” şeklinde bir yorumda bulunuldu.

Tepkiler üzerine, bir sosyal medya kullanıcısı ise Çorum’un bu eleştirisine yanıt verdi.

“YOZGAT'LA NE DERDİNİZ VAR”

Çorum’da yapılan paylaşımın ardından bir sosyal medya hesabından ise, “İki yayın organı sözde Yozgat'a devlet tarafından yatırım yağdığını ve ağızlarına sakız ettikleri hızlı tren ve havalimanı inşaatı anlatalım. Ağzınıza sakız ettiğiniz defalarca haber yaptığınız Ankara-Sivas YHT hattı olmasa Yozgat rüyasında göremezdi. Yozgat'a havalimanı yapılıyor, Çorum'a neden yapılmıyor diye yaygara kopardığınız. Size göre Devlet tarafından yatırım yağmuruna tutulan ama aslında çalışacak doğru düzgün bir fabrikası olmayan günden güne nüfusu eriyen gariban bir şehirdir Yozgat. Artık bırakın Yozgat kıskançlığını çünkü biz komşu ilimiz Çorum'u kıskanmıyor aksine yapılan yatırımlardan mutlu oluyoruz. TFF 1. ligde mücadele eden Çorum FK ile gurur duyuyoruz” denildi.

“YOZGAT SPOR SAHAMIZI KISKANDI!”

Çorum’da yapılan paylaşımda, “Aldıkları yatırımları görmezden gelen Yozgat Spor Sayfamızı stadımızın resmini paylaşıp, Yozgat’a 100 km uzaklıkta bir yer Çorum. Stadımız nerede yazısı dikkatlerden kaçmadı. Nerdeyse tüm yatırımı alan Yozgatlılar Stadımızı da kıskandı” ifadeleri yar aldı.