Bankalar, tahsilinden umutlarını kestikleri kredi ve kredi kartı borçlarını topluca varlık yönetim şirketlerine devretmeye başladı. Böylece borcu olan vatandaşlar için yeni bir dönem başladı: Borçların indirimli kapatılması ve taksitlendirilmesi artık mümkün.

22 Milyar Liralık Borç Devredildi

2025’in son çeyreğine girilirken bankalar, özellikle uzun süredir ödenmeyen ve “batık kredi” olarak nitelendirilen alacaklarını portföylerinden çıkarmak için harekete geçti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlerde, 1 liralık borcun yarısından daha düşük fiyatlarla satıldığı görüldü.

Haziran ayında 12 milyar TL seviyesinde olan batık kredi devri, Eylül itibarıyla yüzde 83 artışla 22 milyar TL’ye yükseldi. Bu durum, bankaların bilançolarını rahatlatmak için varlık yönetim şirketlerine yöneldiğini bir kez daha ortaya koydu.

14,5 Milyon Dosya, 135,2 Milyar Lira Borç

Finansal Kurumlar Birliği’nin verilerine göre bugüne kadar varlık yönetim şirketlerine devredilen dosya sayısı 14,5 milyona ulaştı. Toplam borç tutarı ise 135,2 milyar lirayı buldu.

Borçların yüzde 42’si ticari kredilerden oluşurken, geri kalan büyük bölümünü vatandaşların kredi ve kredi kartı borçları oluşturuyor. Bu da bireylerin söz konusu süreçten doğrudan etkilendiğini gösteriyor.

Bankaların Dev Satışları

Son günlerde bankaların yaptığı bazı büyük çaplı borç satışları dikkat çekti:

Garanti BBVA, 1,69 milyar TL tutarındaki takipteki borçları yalnızca 279,2 milyon TL karşılığında sattı.

Akbank, 1,2 milyar TL’lik batık krediyi 287 milyon TL’ye devretti.

Bu rakamlar, bankaların alacaklarını tahsil etme umudunu tamamen yitirdiğini ve “zararın neresinden dönülse kârdır” anlayışıyla hareket ettiklerini gösteriyor.

“Bankalar Nakit Yaratmaya Çalışıyor”

Ekonomist Erol Taşdelen, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

“Takipteki alacaklardan umudunu kesen bankalar, ana paradan da taviz vererek dosyaları varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Yüksek faiz ve nakit sıkışıklığı dönemlerinde bankaların önceliği, kısa sürede nakit yaratmak oluyor. Dava süreçleri en az 3-4 yıl sürdüğünden bu yöntemle hem nakit elde ediyorlar hem de bilançolarını temizliyorlar.”

Vatandaş Ne Yapmalı?

Borçları varlık yönetim şirketlerine devredilen vatandaşlar için yeni bir süreç başladı. Artık borç, bankaya değil, varlık yönetim şirketine ödenecek.

Bu noktada borçluların avantajlı pazarlık imkânı bulunuyor. Çünkü şirketler, ne olursa olsun tahsilat yapmak istiyor. Dolayısıyla:

Borcunuzu indirimli kapatma talebinde bulunabilirsiniz.

Faizlerin bir kısmını sildirebilirsiniz.

Borcunuzu taksitlere böldürerek ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Borç Sorgulama

Vatandaşlar, hangi borçlarının varlık yönetim şirketine devredildiğini E-Devlet üzerinden öğrenebiliyor.

E-Devlet arama kısmına “Risk Merkezi Raporu Başvuru” yazılarak ilgili ekrana ulaşılabiliyor.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından sunulan hizmet üzerinden alınan rapor, şifre korumalı PDF formatında kullanıcıya iletiliyor.

Raporda, hangi kuruma ne kadar borcunuz olduğu ayrıntılı biçimde görülebiliyor.

Borcunuzu Azaltabilirsiniz

Uzmanlara göre borçluların bu süreci iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü varlık yönetim şirketleri, alacaklarının bir kısmını tahsil edebilmek için esnek davranabiliyor. İyi bir pazarlıkla hem borcunuzu düşürmeniz hem de ödeme kolaylığı sağlamanız mümkün.