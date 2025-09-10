Merkezde 22 öğretmen ve 3 idari personel olmak üzere toplam 25 görevli bulunduğunu aktaran Koyuncu, kurumda 301 öğrencinin kayıtlı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin kademelere göre dağılımına ilişkin bilgi veren Koyuncu, “Kurumumuzda 58 ilkokul, 123 ortaokul ve 117 lise öğrencisi eğitim görmekte. Genel zihinsel yetenek, müzik ve resim olmak üzere üç farklı alanda faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Fatma Temel Turhan BİLSEM’de eğitim gören öğrenciler üç temel alanda çalışmalarını sürdürüyor:

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 86 lise, 84 ortaokul ve 29 ilkokul öğrencisi.

Müzik Alanı: 40 öğrenci.

Resim Alanı: 62 öğrenci.

Koyuncu, “Bu öğrenciler üstün yetenekli olarak tanımlanan grupta yer almakta. Amacımız onların zihinsel, sanatsal ve bireysel potansiyellerini en üst düzeyde geliştirmek” diye konuştu.

BİLSEM’e öğrenci kabulünün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Müdür Koyuncu, süreci şu sözlerle anlattı: “İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerimizin önerdiği öğrencilerin sınıf mevcudunun yüzde 20’si üzerinden ilk sınav gerçekleştiriliyor. Bu sınav tablet üzerinden, bakanlığımıza bağlı online sistemle yapılıyor. Başarılı olanlar ikinci aşamaya geçiyor. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) uygulanan bu testten de başarıyla geçen öğrencilerin isimleri haziran-temmuz aylarında bize bildiriliyor ve kayıtları yapılıyor.”

Koyuncu, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 15 yeni öğrenci ile birlikte ikinci yetenek alanında başarılı olan 2 öğrencinin daha kabul edildiğini ve toplamda 17 öğrencinin bu yıl kuruma katıldığını aktardı.

Proje Başarılarıyla Türkiye Genelinde İlk 50’de

Fatma Temel Turhan BİLSEM, yalnızca ders odaklı eğitim değil, proje tabanlı çalışmalarda da öne çıkıyor. TÜBİTAK projeleri, Teknofest, matematik uygulamaları, resim ve müzik yarışmaları gibi birçok ulusal etkinlikte öğrencilerin aktif rol aldığını kaydeden Koyuncu, “Türkiye genelindeki 367 BİLSEM içerisinde kurumumuz, kabul edilen proje başvuruları ve elde ettiği derecelerle ilk 50’de yer alıyor” dedi.

Yapay Zekâ Ve Astronomi Atölyeleri

Merkezde öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye yönelik çok sayıda atölye bulunduğunu vurgulayan Koyuncu, şunları söyledi:

“Yapay zekâ, dijital tasarım, resim, müzik, uzay ve astronomi atölyelerimiz mevcut. Türkiye genelinde yalnızca 10 ilde bulunan yapay zekâ atölyelerinden biri Yozgat’taki merkezimizde hizmet veriyor. Bu atölyeler, öğrencilerin farklı alanlarda üretim yapmasına ve yeni projeler geliştirmesine katkı sağlıyor.”

BİLSEM’de eğitim sürecinin uzun vadeli olduğunu vurgulayan Koyuncu, öğrencilerin ikinci sınıfta başlayıp lise sona kadar devam edebildiğini belirtti.

Koyuncu, “Bir kez kazanmış olmak yeterli. Her yıl kayıt yenileyerek 12. sınıfa kadar devam edebiliyorlar” dedi.

Eğitim kademeleri şu şekilde sıralandı:

Uyum Programı: Öğrencilerin kuruma uyum sağlaması amacıyla 40 saatlik başlangıç eğitimi.

Destek Programı: 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik zihinsel kapasiteyi geliştiren dersler.

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme (BYF): 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin tüm alanlarda eğitim aldığı dönem.

Özel Yetenekleri Geliştirme (ÖYG): 7. ve 8. sınıflarda öğrencilerin güçlü oldukları alanlara yönlendirildiği yoğunlaştırılmış eğitim.

Proje Programı: 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrencilerin TÜBİTAK, Teknofest ve benzeri yarışmalara yönelik proje üretim süreçlerine katıldığı dönem.

“Yetenekleri En Üst Düzeyde Geliştirmeyi Amaçlıyoruz”

Merkezin öncelikli hedefinin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve onları en üst düzeyde geliştirmek olduğunu dile getiren Müdür Koyuncu, “Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, yalnızca Yozgat için değil, Türkiye genelinde de önemli bir eğitim kurumu olarak öne çıkıyor. Öğrencilerimiz, bilim, sanat ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası başarılara imza atacak donanımla yetiştiriliyor” ifadelerini kullandı.