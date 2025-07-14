Yeni düzenlemeyle birlikte bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar vadelendirme imkanı sunuldu. Yapılandırma başvuruları için verilen süre ise yalnızca 3 ay. Başvurular, 10 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Yeni yapılandırma düzenlemesi, daha geniş bir borçlu kitlesini kapsıyor. Artık yalnızca asgari tutarı ödeyemeyenler değil; dönem borcunun bir kısmını ya da tamamını ödeyemeyen kredi kartı kullanıcıları ile gecikmiş ihtiyaç kredisi borçluları da bu imkandan faydalanabilecek. Ayrıca, önceki dönemlerde yeniden yapılandırma yapılmış olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları da tekrar yapılandırılabilecek.

Hangi Borçlar Kapsam Dahilinde?

Yapılandırma fırsatından şu borç türleri yararlanabilecek:

Bireysel kredi kartı borçları

İhtiyaç kredisi borçları

KMH (Kredili Mevduat Hesabı) ve ek hesap borçları

Daha önce yapılandırılmış ve halen ödemesi süren bireysel krediler

Her Türlü Gecikmiş Bireysel Borç (30 Gün Şartı Kaldırıldı)

Üstelik gecikmesi olmayan, ancak yapılandırma ihtiyacı duyan krediler için de yapılandırma yapılabilecek. Bu düzenleme, bankaların karar tarihindeki değil, yapılandırma başvuru anındaki borç bakiyesini esas alarak esneklik tanıyor.

BDDK'nın belirlediği yapılandırma faiz oranı aylık %3,11 olarak açıklandı. Bu oran sabit olup, yapılandırma süresince değişmeyecek. Ancak uzmanlar, faizlerin Merkez Bankası faizlerine endeksli şekilde belirlenmesi gerektiği görüşünde.

📌 Maksimum vade: 48 ay

📌 Faiz oranı: %3,11 (aylık)

📌 Son başvuru: 10 Ekim 2025

Aşağıdaki tabloda, belirli borç tutarları için 12 ay ve 48 ay vadeli yapılandırma seçenekleri yer alıyor:

Borç Tutarı Vade Aylık Taksit Toplam Ödeme

100.000 TL 12 Ay 10.681 TL 128.181 TL

100.000 TL 48 Ay 4.752 TL 228.097 TL

200.000 TL 12 Ay 21.363 TL 256.363 TL

200.000 TL 48 Ay 9.504 TL 456.194 TL

300.000 TL 12 Ay 32.045 TL 384.545 TL

300.000 TL 48 Ay 14.256 TL 684.291 TL

Yapılandırma vadesinin 60 aydan 48 aya çekilmiş olması, aylık taksitlerin daha yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle ödeme planı hazırlarken kişinin gelir-gider dengesini iyi analiz etmesi büyük önem taşıyor.

Borçluların Sayısı Hızla Artıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2025 yılının ilk beş ayında bireysel kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı 1 milyon 39 bini aştı. Bu yapılandırma düzenlemesi, milyonlarca kişi için ciddi bir nefes alma imkanı sağlayabilir.

“Faizler Tcmb Oranlarına Endeksli Olmalı”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomist Hikmet Baydar, yapılandırma faizinin yüksekliğine dikkat çekti. Baydar, “Borç yapılandırması, borçlarını düzenli ödeyemeyenler için faydalı bir uygulama. Ancak faiz oranı, Merkez Bankası’nın politika faizine endekslenmeli. Aksi takdirde, sabit faizli yapılandırmalarda vatandaşlar faizler düşse bile yüksek faiz ödemeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların şu adımları takip etmesi gerekiyor:

10 Ekim 2025 tarihine kadar borcun bulunduğu bankaya şahsen veya dijital kanallardan başvuru yapılmalı.

Banka tarafından sunulan yapılandırma koşulları (vade, faiz, taksit tutarı) dikkatlice incelenmeli.

Kredi notuna olumsuz etkisi olabileceği göz önüne alınarak, yapılandırma yalnızca ödeme zorluğu yaşayanlarca tercih edilmeli.