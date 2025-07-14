Asıl ismi Darren Jason Watkins Jr. olan iShowSpeed, 21 Ocak 2005 yılında ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde dünyaya geldi. 2025 senesinde 20 yaşında olan Speed, YouTube ve Twitch platformlarında yapmış olduğu oyun yayınlarıyla biliniyor.

2016 senesinde YouTube kanalını açan fenomen, ilk zamanlar NBA 2K ve Fortnite gibi oyun videoları paylaşıyordu. Asıl yükselişini 2021 senesinde yaptı. Enerjik, abartılı tepkileri ve dramatik yayın tarzıyla kısa zamanda viral hale gelen iShowSpeed, FIFA yayınları ve Cristiano Ronaldo hayranlığıyla oldukça dikkat çekti.

Türkiye'ye Geldi!

iShowSpeed, Türkiye’ye gelip İstanbul’un hareketli sokaklarında epey bir anı biriktirdi. 13 Temmuz’da başlayan ziyareti esnasında Taksim, İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi’ni ziyarette bulunan fenomen, canlı yayınlarında 500 bin anlık izleyiciye ulaştı. Türk fenomen CZN Burak ile buluşarak döner ve Maraş dondurması deneyimleri olan Speed, Türk kültürünü bildiren eğlenceli içerikleriyle sosyal medyada ses getirdi. Galatasaray atkısını almaması, Maraş dondurmacısında ağzına peçete sıkıştırılması ve Türk fenomen Tuna Tavus ile güreş yaparak, Türkiye’deki hayran kitlesini eğlendirdi. Yayınları esnasında Türkçe kelimeler söylemeye çalışması izleyenleri güldürdü ve sosyal medyada gündeme oturdu.